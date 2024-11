Come funzionano le fasi finali di Nations League. Danno posti per il Mondiale?

AFP via Getty Images

L'Italia ha staccato, con la vittoria in casa del Belgio, il. E' il momento di approfondire il funzionamento di questo mini-torneo.Il sorteggio degli accoppiamenti dei quarti di finale si terrà il 22 novembre alle ore 12 a Nyon. Vi prenderanno parte le prime due classificate dei quattro gruppi della Lega A, quindi l'Italia, che è sicura almeno del secondo posto nel suo girone, ci sarà. Da capire se come prima - basta un pareggio contro la Francia - o come seconda.Le quattro squadre che usciranno vincitrici si affronteranno poi a fine stagione nellaIl Paese ospitante verrà scelto tra le quattro squadre qualificate dal Comitato Esecutivo UEFA.

Nì. Ci spieghiamo:. Per accedere ai Mondiali bisogna per forza passare dalle qualificazioni, anche se. Se l'Italia vince il proprio girone di Nations League (ripetiamo, basta un pareggio con la Francia), anche senza vincere per forza di cose l'intero torneo, avrà una seconda possibilità di qualificarsi ai Mondiali qualora non riesca ad accedere al torneo 2026 tramite le 'qualificazioni base'.. Anche le seconde dei gironi di Nations League possono sperare nei playoff/spareggi per il Mondiale 2026. Per intenderci, è quello che è capitato per Euro 2024 a Georgia, Ucraina e Polonia, che si sono qualificate alla fase finale grazie al loro rendimento in Nations League.