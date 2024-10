Come sta andando Marco Verratti in Qatar? Lui bene, la sua squadra un po' meno

Magioca ancora? Sembra di no, visto che nessuno ne parla più, ma sì, e non salta neanche un minuto del campionato qatariota dove ha deciso di trasferirsi ormai da più di un anno, accettando la corte (e i soldi) dell'Al Arabi e lasciando il Psg, club che ha contraddistinto quasi tutta la sua carriera.: all'ex Pescara è sembrato il momento di chiudere con i riflettori e godersi l'ultima parte della sua carriera in pace e senza pressioni. In effetti, il suo primo campionato l'ha chiuso al quinto posto, 20 punti sotto i campioni dell'Al Sadd. In questa stagione, invece, le cose non stanno andando così bene: una vittoria, quattro pareggi e due sconfitte in avvio di torneo.

Verratti, comunque, sta facendo valere la sua tecnica, ben superiore alla media qatariota:. Al computo vanno aggiunte anche due presenze in coppa nazionale, su quattro disponibili: anche in Qatar esiste il turnover...