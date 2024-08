Commisso e la Juventus: tanti attacchi, ma anche tanti soldi. Quasi 200 milioni alla Fiorentina dal 2019

Getty Images

In principio è stato Federiconel giorno della conferenza stampa di presentazione come nuovo presidente della Fiorentina, e in effetti quell'estate, nel 2019, la società viola fece letteralmente di tutto per trattenere il figlio d'arte. Che però, poco più di un anno dopo, è stato ceduto alla Juventus. E', fin dal campionato 1981/'82 con il gol annullato a Graziani che costò ai toscani il terzo Scudetto, per poi passare alla finale di Coppa Uefa 1990 vinta dalla Juve con polemiche arbitrali e il passaggio di Baggio alla Vecchia Signora subito dopo.ora per via della gestione delle risorse della precedente proprietà, a detta del tycoon non in regola; ora per le operazioni di mercato che si è trovato a gestire nei primi anni; ora per alcuni screzi derivanti dalla rivalità sul campo, celeberrimo lo scambio con l'allora vicepresidente juventino Pavel Nedved ("il tè se lo prenda lui, io parlo solo con Agnelli") nel febbraio 2020.Eppure, l'asse di mercato negli ultimi anni sembra essersi addirittura rinforzato: dopo Bernardeschi per 40 milioni nel 2017, ultima grande cessione dell'era Della Valle, Commisso e la sua dirigenza hanno, l'accordo per il quale è stato trovato nelle ultime ore. E nel frattempo prima Mandragora, poi Arthur, infine Kean, tutti giocatori fuori dai piani della Juve, sono finiti a Firenze, con Kostic che potrebbe diventare il prossimo.

Per, la formula fu la seguente: 3 milioni di euro per il primo anno di prestito; 7 milioni di euro per il secondo anno di prestito; obbligo di riscatto a 40 milioni di euro scattato a condizioni facili da raggiungere; bonus di ulteriori 10 milioni., tutt'ora la cessione più remunerativa della storia della Fiorentina.Per, tra prestito da 8 milioni, obbligo di riscatto da 25 e altri 5 di bonus.

