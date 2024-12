Como, accordo vicino per Jean Butez: i dettagli

BELGA MAG/AFP via Getty Images

, infatti,, 29enne portiere del Royal Antwerp, come riportato da Fabrizio Romano. La formazione lombarda ha avviato i contatti per il classe ‘95 francese, finito ormai ai margini del club belga. Un affare che si avvia verso la conclusione a stretto di giro di posta, con il transalpino che andrà a rinforzare il pacchetto dei portieri a disposizione di Cesc Fabregas che, al momento, sta alternando Emil Audero e Pepe Reina come titolari della formazione.

, in rosa al Royal Antwerp dallo scorso 1° luglio 2020 e con un contratto sino al 30 giugno 2026,. Nel corso della corrente stagione, ha disputato solamente due presenze in Prima Squadra – in Croky Cup -, oltre a giocare da titolare in due sfide in terza serie belga (1ste Nationale VV) con i Young Reds, segnando anche una rete nella sfida persa 2-1 contro Thes Sport.