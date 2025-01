Como-Udinese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

è il posticipo del lunedì che chiude la, la partita del Sinigaglia mette in palio punti importanti.I lariani di Cesc Fabregas vogliono rialzare la testa dopo la sconfitta subita in rimonta contro il Milan nel recupero del 19esimo turno e cercano punti preziosi per la lotta salvezza (ora ne hanno 19).I friulani di Kosta Runjaić invece stazionano a metà classifica con 26 punti e arrivano da te pareggi consecutivi, ultimo quello al Bluenergy Stadium contro l'Atalanta per 0-0.Tutte le informazioni su Como-Udinese:

: Como-Udinese: lunedì 20 gennaio 2025: 20.45: DAZN: DAZN: Butez; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Iovine; Da Cunha, Caqueret; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone.. Fabregas.: Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca.. Runjaić.

- Nico Paz torna dal 1' dopo la panchina contro il Milan per condizioni non ottimali e va verso la prima da titolare anche Caqueret. Nell'Udinese Rui Modesto a destra al posto dell'infortunato Ehizibue, più Ekkelenkamp di Payero in mezzo.- La partita tra Como e Udinese sarà trasmessa in diretta da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box. La partita sarà trasmessa anche sul canale DAZN 1, numero 214 di Sky.

- Como-Udinese sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN tramite l'app disponibile per dispositivi mobili come tablet e smartphone, da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali del proprio abbonamento.- La telecronaca della partita è affidata a Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Alessandro Budel.