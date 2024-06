Conte e la dura risposta a Ibrahimovic: "Forse dava fastidio"

Nel corso della lunga conferenza stampa di presentazione della nuova stagione con il, il nuovo allenatoreha colto la palla al balzo anche per togliersi dei sassolini dalle scarpe. E fra coloro che ha voluto "tirare per la giacchetta" l'allenatore salentino ha scelto quelloresponsabile RedBird per ilche nel corso della sua presentazione aveva parlato di lui non considerandolo per la panchina rossonera.“Pur avendo la massima considerazione per Antonio Conte, posso dire che non abbiamo mai pensato a lui come allenatore, non era quello che cercavamo. Perché non lo abbiamo scelto? Perché con i criteri che avevamo il nome di Conte non è uscito. Dipende che materiale hai e che materiale vuoi dare all'allenatore.Per noi era importante prendere un allenatore che vada bene per la squadra che abbiamo".

E Conte non le ha mandate a dire rispondendo a Ibra: "Rispetto tutti, adesso non ricordo bene le parole di Ibra. Io mi considero un manager, da un punto di vista tecnico e gestionale. Voglio avere voce in capitolo, da altre parti questo poteva dar fastidio".