Conte e la frecciata a Kvaratskhelia: "Nessuno è indispensabile. Non ho trovato bello che i suoi agenti..."

può gongolare per la vittoria ottenuta sulla Juventus che bissa quella contro l'Atalanta e rilancia la corsa scudetto del Napoli, già capolista e balzata a +6 in attesa dell'Inter. Un successo che è stato anche l'occasione giusta per togliersi qualche sassolino dalle scarpe verso chi, in un momento così delicato della stagione, ha scelto di voler andarsene in direzione Parigi. Si tratta dia cui l'allenatore salentino, fra intervista a Dazn e sala stampa ha voluto dedicare qualche pensiero."Vincere consecutivamente contro Atalanta e Juventus acuisce la nostra autostima, ci sono capitati episodi che avrebbero potuto ammazzare chiunque e invece siamo stati bravi a non piangerci addosso. A volte mi chiedono cosa manca a questa squadra, maÈ su questo che provo a fare la differenza".

"Possiamo solo augurare a Kvara e alla sua famiglia ogni bene possibile. Ha fatto la sua scelta, ma non ho trovato bello che i suoi agenti trattassero già da tempo col PSG. Noi andiamo avanti: nessuno è indispensabile."