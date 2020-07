Il ritorno da protagonista di Alexis Sanchez non placa la rabbia di Antonio Conte. Quando un giornalista in conferenza gli chiede del cileno che "avrebbe potuto trovare più spazio", l'allenatore dell'Inter perde le staffe: "Che significa che può avere più spazio? Sanchez finora ha giocato tutte le partite. Il problema è che prima non ce l'avevamo... a me viene da ridere quando sento queste cazzate su un nostro giocatore, sono solo cazzate".