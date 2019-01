Contro l'Inter Inzaghi sogna il riscatto. Come riporta il Messaggero, doppia chance per la Lazio: da una parte guadagnare l'accesso alle semifinali di Coppa Italia, sfatando il tabù legato alle grandi, dall'altra parte si potrebbe vendicare il finale di stagione, che è costato alla squadra biancoceleste la Champions.



LE SCELTE - Contro l'Inter Inzaghi sta studiando le sue mosse. L'Inter sembra vulnerabile, l'ombra di Conte si fa sempre più forte su Spalletti, tutti i pensieri del tecnico sono sul modulo. E sulla panchina corta: non ci sono sostituti per Correa da inserire a partita in corso, se si decide di confermare l'attacco che ha fatto così bene contro la Juventus. Il 3-5-2 potrebbe essere l'opzione giusta, ma occhio anche a Caicedo-Immobile come coppia d'attacco.