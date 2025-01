Convocati Juve: Vlahovic recupera per il Milan, Kolo Muani aspetta il PSG

Getty Images

Sono 21 i calciatori convocati da, per la gara con il Milan, in programma oggi pomeriggio alle 18. Assente ovviamente Randal Kolo Muani, non ancora tesserato ufficialmente in attesa che il Paris Saint-Germain risolva lo stallo legato ai troppi prestiti già concessi in questa stagione.Tornano a disposizione Mattia Perin e Dusan Vlahovic, out Bremer, Cabal, Milik e Conceicao.L'elenco completo.Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio.Difensori: Costa, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Rouhi, Savona.Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Fagioli, Douglas Luiz, Thuram.

Attaccanti: Vlahovic, Yildiz, Gonzalez, Adzic, Weah, Mbangula.