Copa America: Martinez eroi, ma nessuno dei due è Lautaro. Argentina in semifinale, Ecuador fuori ai rigori

Redazione CM

52 minuti fa



E' l'Argentina campione in carica la prima semifinalista della Copa America 2024 negli Stati Uniti: gli uomini di Scaloni hanno vinto con fatica i quarti di finale contro l'Ecuador ai rigori, dopo l'1-1 maturato sul campo.



Argentina-Ecuador 1-1 (5-3 dcr)

Reti: 35' Lisandro Martinez (A), 91' Kevin Rodriguez (E)

Rigori: Alvarez, MacAllister, Montiel e Otamendi gol, Messi traversa (A); Yeboah e Caicedo gol, Mena e Minda parati (E)

Note: Valencia (E) ha calciato un rigore sul palo al 62'



I campioni del mondo in carica sbloccano la gara dell'NRG Stadium di Houston al 35', con un colpo di testa di Lisandro Martinez su spizzata di MacAllister da corner da destra: la palla varca la linea prima di essere allontanata. Non è un'Albiceleste scintillante, ma la fortuna aiuta il Dibu Martinez quando al 62' Valencia calcia sul palo un rigore concesso per mani in area di De Paul. Il pareggio arriva comunque con Rodriguez, entrato dalla panchina, che porta la gara ai supplementari e quindi ai rigori. Messi prova il cucchiaio ma colpisce la traversa, ci pensa allora il Dibu che para i tiri di Mena e Minda e consente a Otamendi di calciare e vincere la partita. Adesso l'Argentina affronterà il 10 luglio alle 2 del mattino italiane la vincente della gara tra Venezuela e Canada.