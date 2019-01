Sono sette i giocatori che salteranno la trasferta di domenica sera con la Lazio: un dato che parla chiaro riguardo il costante rischio 'coperta corta' che si vive in casa Juve. Servirebbero rinforzi, anzi serve almeno un rinforzo. Bloccato Darmian dalla resistenza di Spinazzola, gli sforzi verranno rivolti tutti o quasi per sbloccare la situazione Ramsey con l'Arsenal: la Juve senza cessioni ha poco margine in questa sessione di mercato, ma con l'accordo già raggiunto per giugno spera di riuscire a forzare la mano con i Gunners per il gallese.