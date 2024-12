Coppa Italia, Bologna-Monza LIVE dalle 18.30

Getty Images

La Coppa Italia 2024/25 del Bologna inizia oggi, con la gara casalinga contro il Monza negli ottavi di finale. Al Dall’Ara arriva la squadra di Alessandro Nesta penultimo in Serie A con 10 punti nelle prime 14 giornate con solo il Venezia dietro in classifica.. Se per il Bologna quello di oggi è l’esordio stagionale in Coppa Italia, i biancorossi hanno già superato due turni eliminando Südtirol e Brescia.

: (3-5-2): Ravaglia; Holm, Casale, Lucumì; Lykogiannis, Freuler, Ferguson, Pobega, Iling Junior; Castro, Orsolini.: Italiano.: Pizzignacco; D’Ambrosio, Izzo, Caldirola; Birindelli, Valoti, Colombo, Ciurria; Vignato; Petagna, Maric.: Nesta.