Coppa Italia, Juve e Inter in pole per la vittoria: entrambe a quota 3.50

Laentra nella fase più calda con i primi ottavi di finale che andranno in scena a partire da questa settimana. In una gara secca non possono essere escluse eliminazioni a sorpresa e intanto le quote antepost del torneo dannofavorite per la vittoria della coppa.Sulla lavagna scommesse i nerazzurri e bianconeri sono proposti vincenti a 3.50, con un leggero vantaggio rispetto al Napoli che è bancato a quota 4.50. Appena fuori dal podio c’è l’Atalanta a 5.50, con il Milan staccato a 7.50. Subito dietro arrivano le potenziali sorprese: a 15.00 la Roma, che con la vittoria della Coppa Italia potrebbe mettere una toppa ad una stagione al di sotto delle aspettative, mentre a 25.00 ci sono Fiorentina e Lazio.

Intanto martedì 3 dicembre vanno in scena i primi ottavi. Alle 18:30 il Bologna parte favorito a 1.68 in casa contro il Monza, per un buon distacco rispetto al pareggio a 3.65 e al successo dei brianzoli a 5.25. Alle 21:00 c’è. Di nuovo aria di Serie A per i neroverdi dopo il successo nei sedicesimi contro il Lecce. Ovviamente i pronostici in vista della gara di San Siro sono sbilanciati verso i rossoneri che si giocano vincenti a 1.31, mentre la vittoria a sorpresa del Sassuolo vale 8.75.