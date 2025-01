Corriere dello Sport - Parisi chiede più spazio. C'è anche il Milan

Getty Images

Non soltanto mercato in entrata, la Fiorentina è anche al lavoro per quanto concerne il mercato in uscita. E potrebbero esserci parecchi movimenti sulle fasce laterali viola. Secondo quanto racconta stamattina il Corriere dello Sport, i maggiori indiziati a lasciare Firenze, al momento, sono Michael Kayode eIl primo è chiuso in viola da Dodò e potrebbe lasciare la Toscana alla ricerca di un maggior minutaggio , il secondo ha già espresso la volontà di lasciare la Fiorentina.- A proposito di Parisi, il ragazzo ha già rifiutato le avances del Como ma quella comasca non è l'unica società ad aver chiesto informazioni sull'esterno. Secondo il quotidiano, Parisi continua a piacere a Milan e Fenerbahce che potrebbero tentare un affondo nel corso di questo mese.

- Mario Giuffredi, agente di Parisi, ha dichiarato recentemente di volerlo traferire durante questa sessione di gennaio ma una sua cessione non è così scontata. Palladino considera Parisi un giocatore all'altezza di poter restare alla Fiorentina e la società, ad oggi, non considera il suo addio una priorità. Situazione in evoluzione.