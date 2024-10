Cremonese-Salernitana: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dopo un esordio vittorioso, anche se di misura, contro la Juve Stabia, ladel neo allenatore Eugenio Corini cerca conferme nella sfida della decima giornata di Serie B contro la. Confronto, questo, tra due inquiline recenti del massimo campionato italiano, pronte ad animare il pomeriggio dello Zini di Cremona. Il Cavalluccio non è in un buon momento: l'unico gol nelle ultime 4 partite è arrivato da un tiro-cross di Tello, e l'ultima uscita, all'Arechi, ha visto lo Spezia prevalere per 0-2. In classifica, le due squadre occupano rispettivamente la quarta e la quattordicesima posizione, anche se i punti di distanza in favore dei grigiorossi sono appena tre.

: Cremonese-Salernitana: sabato 26 ottobre 2024: 15.00: Dazn: Dazn: Fulignati; Barbieri, Antov, Bianchetti, Sernicola; Castagnetti, Collocolo; Zanimacchia, Vazquez, Vandeputte; Nasti. All.: Corini.: Sepe; Stojanovic, Ferrari, Bronn, Njoh; Maggiore, Amatucci, Tello; Verde, Simy, Tongya. All. Martusciello.

Qualche dubbio di formazione per entrambe: Ravanelli non è al meglio per un problema ai flessori, per cui Sernicola, Barbieri e Lochoshvili si contendono le due maglie da terzini. I ballottaggi più aperti sono in attacco: Vandeputte avanti su Buonaiuto e Nasti su De Luca. Attenzione poi alla Salernitana, che dovrebbe rivedere Tongya tra i titolari ma è pronto Hrustic a farne le veci. Dopo il grave lutto che ha colpito la famiglia con la morte della madre, Amatucci dovrebbe riprendersi il posto in regia con Soriano in panchina.La Serie B è un'esclusiva Dazn, che detiene i diritti per tutto il campionato. Basterà quindi avere un abbonamento alla piattaforma e un dispositivo collegato ad internet per accedere e far partire la diretta che si attiva pochi minuti prima del calcio d'inizio. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.

La partita sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Luca Farina commenterà la partita su Dazn.