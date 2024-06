Getty Images

Croazia-Italia, arbitra Makkelie: una sentenza contro le italiane...

58 minuti fa



La decisiva gara tra Croazia e Italia sarà arbitrata dall'olandese Danny Makkelie. I suoi assistenti saranno Steegstra e De Vries; quarto uomo Gozubuyuk, al Var Dieperink con assistenti Van Boekel e Dankert. A comunicarlo è la Uefa che si è affidata a un fischietto top per l'ultima uscita degli azzurri nel gruppo B: alla squadra di Spalletti serve almeno un punto per passare il turno e approdare agli ottavi di finale.



I PRECEDENTI - Makkelie ha diretto la semifinale di ritorno di Europa League tra il Bayern Leverkusen e la Roma, il ritorno degli ottavi di Champions tra Barcellona e Napoli e la finale di Europa League 2020 tra Siviglia e Inter. In tutte queste occasioni alle italiane non è andata bene. Meglio con la Nazionale: ha diretto infatti l'Italia a Euro 2020 contro la Turchia.