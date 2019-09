Le mosse delle ultime ore per la Juventus sono decisamente delicate. Fabio Paratici sta cercando l'incastro giusto, ci ha riprovato col Barcellona senza completare alcuna intesa ma al momento rimangono bloccati anche i vari discorsi con altri club: su tutti, quello per il difensore centrale perché tutto dipende da una cessione per Daniele Rugani che ancora non decolla. La Juve non è ottimista, serve un'offerta per venderlo e pensare a un altro centrale; Jerome Boateng è un'operazione mai entrata nel vivo proprio per questo, il Bayern peraltro non la riaprirebbe last minute.





LE ALTRE SCELTE - Niente da fare come detto a centrocampo per un affare che comprendesse Rakitic con il Barcellona, in questo caso gli equilibri finanziari sono troppo delicati per essere mossi in poche ore con uno scambio; mentre Mattia De Sciglio è stato richiesto dal Paris Saint-Germain ma è il giocatore che ha deciso di rimanere alla Juve, una presa di posizione forte e convinta, non vuole andare via. Il vero obiettivo di Paratici era tentare il colpo Stefan Savic dall'Atlético Madrid, ma i Colchoneros hanno rifiutato una proposta da oltre 50 milioni e pretendono gli 80 milioni della clausola. Tradotto: impossibile. Tutto bloccato, un incastro dopo l'altro. E tutto passa dalla pedina Rugani, ad ora ancora bianconero.