Il futuro di Moussa Dembelé sarà in Cina. Secondo il The Sun, l'affare con l'Inter in estate è saltato perché - oltre al mancato accordo tra i due club sul prezzo del cartellino - gli agenti del giocatore non hanno raggiunto un'intesa sull'ingaggio del loro assistito. Dembelé non rinnoverà il suo contratto con il Tottenham e la destinazione più probabile sembra essere la Super League cinese.