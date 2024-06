Getty Images

Dalla Croazia - L'Hajduk Spalato vuole Juric: corte serrata dal ds ed ex Milan Kalinic

Dalla Croazia sono sicuri: Ivan Jurić starebbe seriamente pensando al ritorno in patria. L'ormai ex allenatore del Torino è in cerca di una nuova squadra e di una nuova sfida: quella giusta potrebbe arrivare da una vecchia conoscenza del nostro calcio. Il neo ds dell'Hajduk Spalato, Nikola Kalinic, vorrebbe proprio lui in sella al club.



Lo riporta il portale Dalmatinski, secondo cui Juric sarebbe la prima scelta della squadra di Spalato. All'ex Genoa però sono interessate tante squadre in Italia e all'estero, soprattutto in Francia. L'ultima ad entrare in questa corsa però ora è l'Hajduk che si sente ora di essere davanti a tutte le altre. Juric ci pensa e Kalinic, dopo quelli segnati con Fiorentina, Roma e Milan, potrebbe segnare un altro gol importante...