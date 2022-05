Nella tormentata stagione del Cagliari, una delle poche note positive è stato sicuramente il rendimento del giovane difensore. Bergamasco classe 1998, dotato di un fisico potente, ottimo senso della posizione e abile nel gioco aereo, negli ultimi mesi il suo rendimento è cresciuto partita dopo partita grazie alla fiducia accordatagli da Walter Mazzari prima e Alessandro Agostini poi.Dopo la trafila nelle giovanili del Milan, Altare si è fatto le ossa nei campi della Serie D con la Virtus Ciserano Bergamo. A fine stagione torna a Milano per poi essere ceduto al Genoa nel 2017; dopo un anno nella squadra Primavera, va in prestito in serie C nella Feralpisalò, esordendo così tra i professionisti. Qui la sfortuna si accanisce con il ragazzo, quando durante un allenamento si rompe il legamento crociato del ginocchio destro: riesce però a tornare in campo nell’ultima partita della stagione contro il Pordenone per poi collezionare altre 4 presenze nei due turni play-off.Ma è in Sardegna, più precisamente con il suo arrivo all’Olbia nel gennaio 2020, che dimostra tutto il suo valore: subito titolare nella retroguardia dei galluresi, in un anno e mezzo colleziona 45 presenze segnando 3 gol. Le ottime prestazioni attirano presto le attenzioni del Cagliari, che lo acquista a titolo definitivo. Dopo l’esordio in Coppa Italia contro il Pisa, debutta in campionato nel pareggio casalingo con il Venezia: inizialmente chiuso dagli uruguaiani Godin e Caceres, gioca la prima partita nell’undici iniziale a gennaio, nella trasferta di Genova contro la Sampdoria: da allora diventa insostituibile e salta solo due partite, con Empoli e Atalanta causa covid.Il suo primo gol in serie A, in pieno recupero nel pareggio contro la Salernitana l’8 maggio scorso, tiene appese ad un filo le speranze salvezza dei rossoblù: la sconfitta con l’Inter ha portato il distacco dai granata di Davide Nicola a 2 punti, e l’ultima partita della stagione a Venezia, potrebbe decretare la caduta degli isolani nel baratro della serie B oppure dare un’insperata permanenza nella massima serie.