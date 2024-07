Milan, dalla Francia: il Lione piomba su Musah

un' ora fa

1

Yunus Musah è finito nel mirino del Lione. E' questa l'indiscrezione che arriva dalla Francia. Secondo quanto riportato da Footmercato, infatti, il centrocampista del Milan è un obiettivo concreto per il club transalpino, vista la sua dinamicità che gli permette di giocare in più ruoli.



LA SITUAZIONE - Negli scorsi giorni anche Antonio Conte aveva individuato l'americano come un possibile nuovo innesto per il Napoli. La posizione di Moncada, però, è chiara e il classe 2002 è considerato incedibile.