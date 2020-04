Inter-Barcellona, dal campo al mercato. A inizio stagione le due squadre si sono incrociate in campo, nel girone di Champions League: fatale, per i nerazzurri, il ko 2-1 di San Siro. Un asse, quello che unisce simbolicamente il Duomo e la Sagrada Familia, pronto a diventare rovente sul mercato. A gennaio il protagonista è stato Arturo Vidal, oscurato poi dalla trattativa per Eriksen, ora spunta un nome nuovo.



IL PIANO - Il primo sulla lista resta Lautaro Martinez. In Catalogna impazziscono per lui e i blaugrana, in vista dell'estate, sono pronti a fare sul serio. Il nome nuovo, che rimbalza dalla Spagna, è però quello di Nicolò Barella. Secondo AS, l'ex Cagliari è l'alternativa a Fabian Ruiz, vero pallino di Quique Setién, che lo ha già allenato ai tempi del Betis Siviglia. Barella, infatti, ha impressionato la dirigenza nerazzurra nel doppio confronto di Champions League: dal campo al mercato, l'asse Milano-Barcellona è pronto a tornare rovente...