Dalla Spagna, l'Atletico Madrid sfida il Milan per Fullkrug: la rivincita per Morata

Getty Images

La partenza a sorpresa diha messo l'in una situazione non proprio delle migliori e adesso la dirigenza del club spagnolo sta cercando un degno sostituto. Dopo la diatriba con il Milan , per i modi con cui i rossoneri hanno portato avanti la trattativa per l'acquisto dell'attaccante 31enne, i Colchoneros - secondo quanto riportato da As in Spagna - hanno messo nel mirino l'altro obiettivo di mercato del Diavolo, Niclas- Dalla Spagna, infatti, arrivano notizie di un forte interessamento da parte dell'per il centravanti del Borussia Dortmund Fullkrug. Sulla punta 31enne c'è anche il Milan che, negli scorsi giorni, ha provato a portare avanti i contatti con l'entourage del nove della Germania. L'arrivo di Guirassy nella squadra giallonera ha spostato tanto in termini di futuro per l'attaccante di Hannover, che ora potrebbe decidere di lasciare il club. I Colchoneros, poi, hanno il dente avvelenato con il Milan, in quanto hanno visto l'addio di Morata un po' come una mancanza di rispetto, visto che le lo spagnolo soltanto il 2 luglio scorso aveva pubblicato un messaggio sui propri canali social dichiarando la voglia di restare nella capitale spagnola.

- Il Borussia Dortmund, dopo aver messo a punto l'acquisto di Guirassy, chiede una cifra tra i 15 e i 20 milioni per lasciar partire Fullkrug. Il Milan, invece, vuole provare a chiudere a meno per il 31enne, che sarebbe perfetto per completare il reparto offensivo della formazione allenata da Paulo Fonseca. Con l'inserimento dell'Atletico Madrid, però, la trattativa potrebbe presto spostarsi verso la Spagna, tenendo conto che, al momento, i Colchoneros hanno a disposizione una forza economica superiore rispetto a quella del club di Gerry Cardinale.