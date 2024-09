Calciomercato

L’affareè stato di certo uno dei più interessanti di tutta la sessione estiva di calciomercato. Lase lo è assicurato dall’per circama inserendo due giocatori –. – che hanno fatto scende l’investimento “reale” aun esborso minimo per uno dei migliori centrocampisti della Premier League e un titolare del. L’impatto del colpo finora è stato minimo per entrambi i club: il tuttocampista brasiliano non è ancora stato schieratodama si è ritagliato solo qualche scampolo di match, mentre a Birmingham hanno deciso che le due contropartite fossero ancora acerbe e le hanno spedite a farsi le ossa a

Resta dunque un dubbio: per quale motivo i Villans hanno deciso di liberarsi di un loro pilastro proprio dopo la migliore stagione degli ultimi anni, quella che ha riportato la squadra diin, e dunque prima di un’annata importante per il club? Come di consueto, a bocce del mercato ferme, lee lemettono luce su quanto successo nei tre mesi estivi. E dall’Inghilterra, come scrivono Mirror ed Express, arriva la spiegazione dell’affaredal punto di vista dell’Aston Villa.Come ormai prassi da qualche anno, la Premier League si è dotata di unache controlli le spese del club e metta in ordine i bilanci delle spendaccione protagoniste del campionato più ricco d’Europa. Insomma Arsenal, Chelsea, Manchester City e tutte le altreSe non lo fanno rischiano delle penalità. È questo il caso proprio dell’Per non violare il PSR,infrazione questa che l’Aston Villa rischiava di commettere alla fine della stagione 2023/24. Ecco perché, nell’ultimo giorno disponibile dell’annata calcistica, il 30 giugno 2024, è arrivata ladi Douglas Luiz.

A spiegare la complicata situazione del club è stato il direttore delle operazioni calcistiche,"Alla fine della stagioneSe quello dal 20 maggio al 30 giugno è normalmente un periodo festivo nel calcio, non lo era per noi. Dovevamo trovare una soluzione ad un problema del passato, negli ultimi anni ci eravamo riusciti grazie alla vendita di Jack. Una volta finita la stagione, c’è stato un momento in cui tutti hanno festeggiato la Champions League mentreEra come ci fosse una bomba e un conto alla rovescia e noi eravamo lì a dover tagliare il cavo. Abbiamo risolto la cosa all’ultimo secondo”, ha detto. Serviva quindidi quella squadra per assicurarsi che le perdite del Villa nei tre anni precedenti non superassero i 105 milioni di sterline. Tre i papabili:. La scelta è caduta su quest’ultimo e, per di più, su, ceduto a“Avevamo una sfida: risolvere il problema e costruire la migliore squadra possibile per la prossima stagione”, ha chiosato Vidagany.