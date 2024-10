Dallo Stoccarda a Inter-Juventus: la settimana da incubo di Danilo

AFP via Getty Images

: dagli errori ina quello contro l', fotografia di un momento complicato per il difensore brasiliano.Con Massimiliano Allegri era un punto fermo per la Vecchia Signora, ma l'avvento di Thiago Motta ha portato nuove gerarchie e nuovi schemi che hanno limitato lo spazio per l'ex Real Madrid e Manchester City, che ha ritrovato il campo con maggiore costanza solo dalla fine di settembre. Motta gli ha concesso due occasioni consecutive da titolare, in Champions League prima e in campionato poi, due partite delicate ma in entrambi casi non è andata bene.

- L'ultimo episodio in ordine di tempo riguarda il derby d'Italia, la sfida contro l'Inter a San Siro nella nona giornata di Serie A. Danilo parte da titolare in coppia con Kalulu per arginare Lautaro Martinez e Marcus Thuram, ma l'avvio di gara è da dimenticare. Dopo soli tre minuti ferma con un evidente fallo l'attaccante francese dell'Inter e nell'occasione resta anche a terra per un fastidio avvertito ai muscoli nella parte posteriore della gamba.. Rigore inevitabile e 1-0 Inter con la trasformazione di Zielinski.

- La Juve riprende anche la partita e Danilo si rialza recuperando il pallone che porta al momentaneo 1-2 bianconero,. Fatica costante contro Thuram, evidenziata anche dal cartellino giallo rimediato in avvio di ripresa per un'evidente trattenuta.- Ci si mette poi anche la sfortuna, perché sul 4-2 (al 53') una sua deviazione di testa su corner dalla sinistra finisce per diventare un involontario e perfetto assist per Dumfries. E al 77' finisce la sua partita, con Thiago Motta che inserisce Federico Gatti al suo posto.

- Errori che seguono a quelli gravi che hanno contribuito alla sconfitta della Juventus contro lo Stoccarda in Champions League, la prima in questa stagione. P. E i bianconeri, in inferiorità numerica, finiscono per perdere la gara per la rete al 92' dell'ex Atalanta El Bilal Touré.- Un momento difficoltà in campo accompagnato per Danilo dalle incertezze sul futuro., c'è unaqualora il difensore disputi più del 50% delle partite stagionali ma si parla anche di un possibile addio a gennaio, con le sirene dellache hanno iniziato a farsi sentire e i primi contatti con l'Arabia Saudita già partiti.