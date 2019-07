Intervistato da Mundo Deportivo, l'attaccante classe '98 della Dinamo Zagabria Dani Olmo ha parlato del suo futuro: “E' arrivato il momento di fare un passo avanti nella mia carriera. Un ritorno al Barcellona? E' stata casa mia per 6 anni, perché no? Così come non chiudo a nessuna squadra...”. Il contratto del nazionale spagnolo Under 21 scade a giugno 2021.