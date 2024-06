Getty Images

Danimarca, Hjlumand ammonito: era diffidato, niente ottavi di finale

un' ora fa



Morten Hjulmand non ci sarà negli ottavi di finale, qualora la sua Danimarca dovesse qualificarsi. Il giocatore dello Sporting era diffidato ed è stato ammonito nella sfida alla Serbia, l'ultima del primo turno degli Europei 2024, in corso di svolgimento in Germania.



L'ex Lecce è uno dei pilastri della squadra del ct, suo omonimo, e ha già segnato nella competizione, contro l'Inghilterra. La sua assenza sarà un duro colpo per gli scandinavi.