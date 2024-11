De Gea brilla. Fiorentina al lavoro per il rinnovo di contratto

Getty Images

Dopo un anno di inattività David De Gea è letteralmente rinato in riva all'arco con la maglia della Fiorentina. Lo spagnolo si sta confermando come uno dei migliori portieri del campionato e ha attirato su di sé le attenzioni della stampa mondiale.- De Gea è legato alla Firoentina con un contratto annuale in scadenza il prossimo giugno ma la società è già al lavoro per il possibile prolungamento. La Fiorentina ha la possibilità di far scattare una clausola di rinnovo automatico per un'ulteriore stagione con conseguente raddoppio dell'ingaggio che oggi si aggira sul milione di euro. Tuttavia, secondo il Corriere dello Sport, potrebbero esserci sviluppi in tempi brevi in tal senso

David De Gea, il portiere spagnolo della Fiorentina, sta vivendo una seconda giovinezza e si sta rivelando uno dei protagonisti chiave della squadra toscana, grazie alle sue parate decisive. Il suo ultimo exploit a Como, con tre interventi straordinari in sette secondi, ha contribuito al quarto clean sheet consecutivo in trasferta, consolidando il sogno della Fiorentina di puntare in alto.

Le sue parate hanno catturato l'attenzione mondiale, con lodi sia dagli ex tifosi del Manchester United, che rimpiangono la sua partenza, sia da Cesc Fabregas, che ha sottolineato il suo impatto decisivo nella vittoria contro il Como. In Serie A, De Gea ha evitato tre gol (xG prevented -3), il miglior risultato tra i portieri del campionato, e ha collezionato cinque partite senza subire reti in dieci presenze. Oltre alle sue prodezze in campo, De Gea è un leader per i compagni, come il giovane Martinelli e i difensori Ranieri e Comuzzo, che si sacrificano per proteggere il loro portiere. La sua aura nello spogliatoio è in crescita, consolidandolo come figura di riferimento.

De Gea, attualmente legato alla Fiorentina con un contratto annuale da 1,2 milioni di euro netti, ha un'opzione per estendere l'accordo fino al 2026. La trattativa appare semplice, con il portiere e la sua famiglia che si trovano bene in Italia. Tuttavia, il club potrebbe accelerare i negoziati per evitare l'interesse di squadre europee, che potrebbero emergere se continuerà a brillare.