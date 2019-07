, ormai ci siamo. Il difensore centrale non prenderà parte al ritiro austriaco coi suoi compagni perché. La società bianconera è in costante contatto coi Lancieri per trovare l'accordo definitivo sul costo del cartellino del difensore classe 1999: le parti sono fiduciose per chiudere a stretto giro di posta.In Olanda assicurano che l'accordo sia già stato trovato, ma in Italia per il momento le parti sono più prudenti:La Juventus ieri ha alzato l'offerta per i Lancieri : 67 milioni di euro più bonus, per arrivare a quei fatidici 75 che chiedono gli olandesi.​Fabio Paratici vuole concludere l'affare a breve per regalare a Sarri il nuovo centrale. De Ligt anche oggi si è allenato e aspetta, in Olanda: non parte per l'Austria coi compagni, segno che la chiusura dell'operazione è sempre più vicina. L'accordo tra il giocatore e la Juve è infatti già stato trovato da tempo: ​De Ligt resta in Olanda, in attesa della chiamata per partire per Torino e svolgere le visite mediche. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com