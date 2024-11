De Zerbi giura fedeltà al Marsiglia ed esalta Rabiot: "Ci mette passione"

Redazione Calciomercato

ha parlato ai microfoni di beIN Sports commentando la vittoria della sua squadra per 3-1 sul campo del Lens, grazie alle reti di Rongier, Luis Henrique e Højbjerg. L'ex tecnico di Sassuolo e Shakhtar Donetsk tra le altre ha dapprima ribadito la sua volontà:, reduce dalla doppietta di San Siro contro l'Italia in Champions League e: "Ho una squadra forte, credo in questa squadra. Abbiamo un buon organico. Lo dimostriamo fuori casa, non ancora in casa. Questa squadra ha bisogno di un giocatore come Rongier per mettere ordine. Rabiot era a sinistra, cerco di metterli nella loro posizione migliore. Questa partita indica la strada che non dovremo perdere contro il Monaco".

: "È difficile capire perché non vinciamo tanto in casa, è un gruppo di bravi ragazzi, abbiamo un po' di esperienza con giocatori come Rabiot e Højbjerg, ma abbiamo molti giovani.".