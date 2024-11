De Zerbi-Marsiglia, ora che succede? Benatia rinnova la fiducia ma la stagione passa dalle prossime quattro

dovranno cercare di superare con rinnovato entusiasmo e ritrovate certezze per superare lo choc del pesante 1-3 incassato per mano dell'Auxerre nell'ultimo turno di Ligue 1. E in vista di una serie di partite da qui a metà dicembre che diranno molto sulla stagione dell'OM e sul progetto tecnico affidato all'allenatore bresciano.di una squadra che ha sì cambiato moltissimo ma anche chiuso la finestra estiva del calciomercato con un saldo negativo di appena 6 milioni di euro ma investimenti in entrata per 87 (fonte Transfermarkt).- Tanti cambiamenti, di calciatori ma soprattutto di filosofia, che la società presieduta da Pablo Longoria con la collaborazione deltiene in evidente considerazione. Ma che non può non passare dalla solita legge dei risultati, che negli ultimi a Marsiglia ha “bruciato” allenatori con curricula importanti o che avevano trovato il modo di farsi apprezzare dalla tifoseria locale. "- e non parlo nemmeno dell'aspetto tattico che non è nemmeno la cosa più importante -Questo lo ha motivato ed è quello che ha detto fin dall'inizio quando lo abbiamo chiamato con il presidente, era questo lato del Vélodrome e questa passione”, dice di lui Benatia nell'intervento alla trasmissione di RMC Sport “Rothen se enflamme”, condotta tra gli altri dall'ex calciatore di Monaco e Paris Saint-Germain Jerome Rothen. L'ex difensore di Roma e Juventus aggiunge: ", si è guadagnato il rispetto in Italia. si è guadagnato il rispetto in Inghilterra e lo vediamo nella reazione dei giocatori” .- Una difesa accorata per De Zerbi quella di Benatia, che nasce ovviamente anche dalla totale fiducia riposta nel suo modo di intendere il calcio, certificata dallaUna fiducia che nemmeno i passi falsi casalinghi contro PSG e Auxerre hanno intaccato. Sconfitte pesanti da digerire e accompagnate dalle prime evidenti manifestazioni di dissenso da parte del caldissimo ed esigente pubblico del Vélodrome. E che hanno portato allo sfogo pubblico di De Zerbi nell'ultima conferenza stampa , quella nella quale ha messo il suo mandato a disposizione della società: ", è come tutti noi un po' sanguigno".- Benatia crede nel lavoro di De Zerbi e a RMC Sport lo ribadisce con forza: “Tanto più che nello stesso intervento a RMC Sport Mehdi Benatia non concede sconti al Marsiglia sui passaggi a vuoto più eclatanti di questa prima parte di stagione: “Sconfitte come quelle col Paris Saint-Germain sono vergognose, inaccettabili. Non c'è stato carattere, non c'è stato alcuno spirito combattivo e in una realtà come questa è qualcosa che non si può tollerare”., già lontano dalla vetta della classifica (a +9 dal Paris) ma chiamato a difendere gli ultimi due piazzamenti che conducono al ritorno in Champions League. Un traguardo non semplice da raggiungere dalla agguerrita concorrenza di società che negli ultimi anni si sono maggiormente strutturate per restare in alto, ma che per la gestione economica di una società della portata del Marsiglia è troppo importante.