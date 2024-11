"Mi avete umiliato": l'attacco choc di De Zerbi ai giocatori del Marsiglia. E dai tifosi arrivano le prime critiche

Il ko per 3-1 contro l'Auxerre nell'ultimo turno di Ligue 1 ha spedito la squadra diil Paris Saint-Germain è capolista saldissimo coi suoi 29 punti dopo 11 giornate, con l'OM giàe superato pure dal Monaco al secondo posto in classifica.e dalla robusta campagna acquisti che ha portato calciatori del calibro di Greenwood, Hojbjerg e Rabiot. E che ha evidenziato i primi nervi scoperti, mettendo per la prima volta l'ex tecnico di Sassuolo e Brighton di fronte al primo accenno di protesta da parte della calda tifoseria marsigliese., lasciare il mio contratto e tutti i soldi che dovrei prendere".Che non ha mai nascosto pubblicamente di aver accettato la scommessa di allenare l'Olympique Marsiglia per il fascino suscitato dalla piazza e dalla prospettiva di avere pressoché carta bianca nella costruzione della squadra. E che adesso,– una sola vittoria ottenuta al Velodrome e la criticità nell'affrontare squadre abituate e chiudersi e ripartire, prima che con l'Auxerre era andata male pure contro Angers e Strasburgo –Ma c'è di più nel momento di forte fibrillazione attraversato dall'OM e che rimanda aiper fare spazio al poco convincente Brassier o addirittura ad un adattato come l'ex Inter Kondogbia, un centrocampista – la stampa francese ed in particolare L'Equipe ha riferito di dettagli piuttosto particolari sul comportamento dell'allenatore bresciano nei confronti dei suoi giocatori. “”, è solo uno dei passaggi più forti utilizzati nello spogliatoio dopo il match con l'Auxerre.E che il clima da luna di miele tra Marsiglia e De Zerbi non sia più tale trapela anche da un altro curioso retroscena, portato a galla nei giorni scorsi e che si riferisce al discorso che il tecnico avrebbe rivolto ai propri calciatori in avvicinamento all'esordio in campionato contro il Brest.con club di Premier League come Liverpool eo come il Bayern Monaco prima che la scelta cadesse su Kompany. E proprio la proposta dei Red Devils sarebbe alla base del clamoroso gesto di De Zerbi che, per mostrare coi fatti ai calciatori l'entusiasmo che lo aveva portato ad accettare la sfida di Marsiglia,Dettagli ad effetto, decisamente coreografici, che non sono risultati sufficienti a colmare la distanza di valori che in questo momento vede l'OM ancora molto lontano dal Paris Saint-Germain di Luis Enrique e che nemmeno una campagna acquisti disegnata su misura di De Zerbi e delle sue richieste ha permesso di creare un margine nei confronti di concorrenti per i piazzamenti Champions come Monaco, Lille o Lione, che inseguono a brevissima distanza. Senza l'onere della partecipazione alle competizione europee, alla ripresa del campionato il Marsiglia è atteso dalla complicata trasferta di Lens, mentre il prossimo 1° dicembre arriva al Velodrome il Monaco secondo in classifica. Dopo l'impegno sul campo del Saint-Etienne, il 15 dicembre c'è un altro scontro diretto contro il Lille, ultimo appuntamento prima della lunga sosta natalizia. Gli esami non finiscono mai ma questi rischiano di essere un momento di svolta per la stagione di Rabiot e compagni: in caso di ulteriori inciampi, anche il clima di fiducia e supporto totale nei confronti di De Zerbi rischia di uscirne pesantemente intaccato.