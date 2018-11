Gregoireè pronto per affrontare il suo primo derby della Lanterna. Sarà una partita speciale per l'attaccante francese, volto copertina di questanelle prime giornate di Serie A. Merito anche di sei reti realizzate dal calciatore ex Roma in questo avvio: "I sei gol che ho fatto in dodici partite sono il frutto del lavoro che ho fatto in estate per rimettermi in piedi: dopo l’ultima stagione difficile, caratterizzata da diversi infortuni, ho dovuto lavorare molto ma la squadra mi ha aiutato." ha raccontato l'ex Roma a Football356.Con la Sampdoria è rinato: "Qui ho trovato fiducia e ho iniziato subito bene, con una doppietta al Napoli davanti ai nostri tifosi.ma direi che questo non ha influenzato la mia decisione. La Samp è sempre stata una, la sua idea di gioco e i suoi principi tattici. Per questo ho scelto questo tipo di sfida. Ora penso di essere in buona forma, com’ero il secondo anno a Sassuolo. Criticato per come gioco? Sì, ho spesso ricevuto critiche perché invece che concludere ho spesso preferito l’assist, ma è il mio modo di giocare. Anche se mi sono messo in testa di segnare di più".Defrel ha raccontato anche la sua esperienza al momento di lasciare la Francia: "Avevo parlato con la mia famiglia, mi avevano consigliato di fare ciò che volevo, ciò che sentivo nel cuore. Io ho sempre amato il calcio, e quando ho avuto la consapevolezza di essere abbastanza bravo, ho deciso di andarmene.: mi ha dato molto. Sono maturato molto da quando sono qui, da quando ho iniziato a vivere qui da solo. Con quest’anno fanno ben dieci anni, e devo dire che mi sento un po’ italiano".L'ex giallorosso parla anche di futuro, e svela un suo obiettivo che farà felici i tifosi della Samp: ", sono stato felice di arrivarci, ma dopo la scorsa stagione, ho dovuto fare un passo indietro. Nel calcio di oggi, però, tutto va molto veloce. Se riuscirò a fare una grande stagione alla Samp, con molti gol, avrò l’opportunità di fare un passo in avanti e".