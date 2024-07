Di Maria lascia l'Argentina da vincente: lacrime di gioia e malinconia per il Fideo

AFP via Getty Images

L'occasione sembrava sfuggita nel 2014, ma dieci anni dopoha vinto tutto quello che c'era da vincere con l'Argentina:(la prima, nel 2021, decisa da un suo gol in finale contro il Brasile),Il Fideo aveva annunciato l'addio alla Nazionale al termine del torneo continentale 2024, ed è stato di parola: le lacrime che ha pianto durante la cerimonia di premiazione erano un misto di gioia per l'ennesima vittoria di una carriera scintillante e malinconia per la fine di una grande avventura.

"Era il. L'Argentina è il mio amore e il mio Paese. Grazie", ha detto il classe 1988, insignito anche del premio come miglior giocatore dellaAl, quando il ct Scaloni lo ha richiamato in panchina per difendere il vantaggio con Otamendi,: un'istantanea che rimane come una delle più potenti della manifestazione.