Forte e precisa la punizione con la quale Dimarco ha sbloccato Sampdoria-Inter. Durante l'intervallo il difensore racconta l'emozione per la prima rete in nerazzurro: "Questo momento lo aspettavo da quando avevo cinque anni e iniziavo a giocare con l'Inter. Per me che sono tifoso nerazzurro da quando sono piccolo e andavo in curva, è un gol che vale doppio - ha detto a Dazn - Lo dedico a tutta la mia famiglia e alle persone che mi sono vicino".