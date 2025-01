Dorgu saluta il Lecce: vola in Inghilterra, visite mediche e firma con il Manchester United

Getty Images

Un'ultima panchina e un'ultima festa insieme prima di dirsi addio:saluta il, illo aspetta.Negli scorsi giorni i salentini e i Red Devils hanno raggiunto l'accordo economico per il trasferimento, ma la partenza del classe 2004 è stata rimandata e il giocatore è stato convocato da Marco Giampaolo per la partita contro il Parma al Tardini, 23esima giornata di Serie A. L'ultima gara da giocatore del Lecce.- Dorgu non ha giocato a Parma, rimanendo in panchina per tutti i novanta minuti, ma ha potuto sfruttare l'occasione per festeggiare con gli ormai ex compagni di squadra una vittoria importante per la salvezza.

- Domani (sabato 1 febbraio) Dorgu volerà in Inghilterra, a Manchester, per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con lo United, ultimi step prima di convertirsi nel primo rinforzo per Ruber Amorim.- Lecce e Manchester United hanno trovato l'accordo per, un'altra importante plusvalenza realizzata da Pantaleo Corvino.