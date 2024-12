Dramma in Serie D, muore il direttore generale dell'Adriese

49 minuti fa



Dramma in Serie D, in un match del gruppo C, tra Cjarlins Muzane e Adriese. Il direttore generale della società rodigina, Sante Longato, ha avuto un improvviso malore e si è accasciato a terra. Sono arrivati immediatamente i soccorsi, ma i tentativi di rianimarlo con defibrillatore e respirazione bocca a bocca sono stati vani e per Longato è deceduto. La partita che era ancora sullo 0 a 0 è stata rinviata a data da destinarsi.