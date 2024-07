Getty Images

Ds Alaves su Romero: “E’ un giocatore differenziale”

55 minuti fa

Grande soddisfazione in casa Alaves per essere riusciti a chiudere l’operazione Romero dal Milan in prestito con diritto di riscatto. A tessere le lodi di Luka ci pensa il direttore sportivo del club basco Sergio Fernandez: "È un giocatore con la capacità di inventare, di osare. Mi sembra che siamo di fronte a un giocatore diverso, un giocatore differenziale. Apporta molte varianti al gioco della squadra, come, ad esempio, la guida per superare le linee delle squadre avversarie. Ha un ottimo tiro dalla media distanza",