Ds Genoa: "Scontri derby e porte chiuse? Son cose che non vorremmo vedere mai. Svincolati? Ci abbiamo pensato, ma..."

Il direttore sportivo del, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida che i rossoblu affronteranno contro la Juventus.- "Sicuramente con le assenze di questo tipo di giocatori che ti possono determinare le partite con tencica e giocate, bisogna trovare qualcosa di alternativo. Oggi recuperiamo Miretti e speriamo possa darci qualcosa di simile lui"."Siamo amareggiati per il risultato, venivamo da un secondo tempo col Venezia così così e questa sconfitta non ci voleva, ma dai momenti negativi speriamo arrivino svolte migliori".

"Per quanto riguarda i fatti del prima e dopo, sono cose che non vorremmo vedere e non dovrebbero succedere""Qualche ragionamento nei giorni scorsi l'abbiamo fatto ed è normale che sia così perché abbiamo perso qualche giocatore e abbiamo qualche infortunato di troppo. I ragionamenti però poi si sono fermati perché il campo è stato più importante, vedremo se ci sarà necessità"