Paulo Dybala sta vivendo una stagione dagli incredibili alti e bassi. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea la "difficile convivenza" della Joya con Cristiano Ronaldo nella Juventus e Lionel Messi nell'Argentina. Esempi cui dovrebbe aspirare e che, al contrario, sembrano frenarlo. La percentuale realizzativa in bianconero in questa stagione è crollata a picco: 8%, contro il 18% di un anno fa. Il dato che più preoccupa, però, è un altro: senza la Joya la Juventus segna in media 2.2 gol a stagione, con lui appena 1.8. E nell'Albiceleste il ritorno di Messi ha chiuso la porta in faccia a Dybala, in panchina per tutta la partita contro il Venezuela in amichevole.