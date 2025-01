Elon Musk interessato all'acquisto del Liverpool: la rivelazione

Getty Images

Errol Musk, padre del noto imprenditore americano, ha confermato le indiscrezioni che negli scorsi giorni davano il figlioQuesta le dichiarazioni rilasciate al The Sun: ". Lo vorrebbero tutti, anche io. Sua nonna è nata a Liverpool, abbiamo la famiglia a Liverpool e abbiamo avuto la fortuna di conoscere alcuni dei Beatles perché sono cresciuti con dei membri della mia famiglia".

Non è la prima volta che il nome di Musk è emerso nelle discussioni sull'acquisto di club calcistici. Nel 2022, infatti, il numero uno di X, aveva scherzato sulla possibile acquisizione del, dopo che i Red Devils avevano subito una disastrosa sconfitta per 4-0 contro il Brentford.Ricordiamo che i proprietari del Liverpool, Fenway Sports Group, nell'estate 2023 hanno venduto una quota di minoranza alla società di investimento statunitense Dynasty Equity, contribuendo così a ripagare i debiti contratti durante la pandemia. Adesso, però, in casa Reds potrebbe presentarsi la seria possibilità di una clamorosa cessione all'imprenditore americano.