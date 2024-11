Empoli-Como: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Empoli-Como in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Partita: Empoli-Como

Data: lunedì 4 novembre 2024

Orario: 18:30

Canale tv: Dazn

Streaming: Dazn

L'ritorna davanti ai propri tifosi dopo lo 0-3 subito dall'Inter e ospita ilper provare a fare il primo gol tra le mura amiche in questo campionato. I lariani, dopo un buon inizio, stanno accusando un periodo di appannamento e arrivano in Toscana per scuotersi e mettere in cascina altri punti salvezza. Il 5-1 subito al Sinigaglia dalla Lazio rischia di lasciare strascichi pesanti.

: Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Grassi, Fazzini, Pezzella; Colombo, Solbakken. All. D'Aversa.: Audero; Goldaniga, Dossena, Kempf, Moreno; Mazzitelli, Engelhardt; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti. All. Fabregas.- Nell'Empoli mancano Goglichidze per squalifica ed Esposito per infortunio, dovrebbe rivedersi Grassi che ha rifiatato nell'infrasettimanale. Solbakken pronto ad affiancare Colombo in attacco, esordio dal 1' per De Sciglio in difesa. Fabregas ha annunciato che il Como si presenterà al Castellani con Belotti da titolare davanti, alle sue spalle Strefezza, Paz e Fadera (insidiato da Da Cunha). Qualche assenza dalla cintola in giù, mancano Sergi Roberto e Van Der Brempt.

- La sfida fra Empoli e Como sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi.- Empoli-Como sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia su Dazn.