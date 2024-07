Empoli, Corsi presenta D'Aversa e Gemmi: "Subito 3-4 colpi, poi completeremo la rosa"

Getty Images

ha presentato oggi la nuova stagione con il presidenteche ha annunciatocome nuovo allenatore e Roberto Gemmi come nuovo direttore sportivo. Queste le sue parole"Si volta pagina dopo una stagione difficilissima, leggo nel nostro ambiente ancora l'entusiasmo e voglio dire grazie a tutti, soprattutto agli sportivi empolesi e non. Empoli è diventata una realtà che va al di là della città. Il nostro ambiente ci ha messo del suo, come al solito, accompagnando la squadra nella sconfitta e nella vittoria. Questo non succede dappertutto".

"Si riparte con due persone giovani che hanno i contenuti e le motivazioni per portarci avanti in questa nuova sfida. Il mister non l'ho conosciuto ieri, ci conosciamo da anni. lui è in grado di giudicare noi e io ho un'idea di lui già da prima. Quelle che sono state le chiacchierate conclusive sono state di approfondimento"."Dobbiamo far parlare loro, cercheremo di costruire una squadra competitiva, il completamento lo faremo più verso la fine del mercato ma intanto dobbiamo partire nel dare 3-4 situazioni che diano consistenza".