Sampdoria, prove di difesa a 5 in vista della Cremonese: Abiuso in pole, Borini si scalda

Lasi prepara alla sfida contro la Cremonese con una chiara priorità: ritrovare equilibrio e compattezza. A Bogliasco, lo staff tecnico guidato da Alberico Evani ha intensificato il lavoro tattico nelle ultime sedute, lasciando intravedere un’impostazione votata alla copertura. Nonostante il modulo base resti sulla carta un 4-4-2, le simulazioni di gioco mettono in evidenza un’evoluzione conservativa in fase di non possesso, con un assetto più coperto simile a un 5-3-1-1. Una linea difensiva rinforzata e centrocampo compatto lasciano intendere che i blucerchiati vogliano bloccare gli spazi prima di tentare l'affondo in contropiede.

Sul piano degli interpreti, Evani pensa a diverse novità rispetto all’ultima uscita contro la Carrarese. In difesa,potrebbe strappare il posto a Curto, mentre in mezzo al campo si profila un duello trae Benedetti, con il primo leggermente avanti. L’attacco sembra destinato a vederedal primo minuto, uno dei più costantemente provati negli ultimi allenamenti. Al suo fianco si scalda, tornato disponibile dopo essere rientrato ufficialmente in lista. Per lui sarebbe la prima maglia da titolare dopo diversi mesi di stop, ma le chance sono in crescita. In alternativa resta vivo il nome di Sibilli, che potrebbe adattarsi anche da mezzala, offrendo maggiore dinamismo nelle due fasi.

Qualche dubbio in più per la porta:continua a lavorare a parte, frenato da un fastidio muscolare persistente che viene gestito giorno per giorno. Il suo impiego resta in dubbio. Buone notizie invece per Bellemo, che ha ottenuto un permesso familiare per la nascita del suo primo figlio, Pietro. Il centrocampista è atteso oggi di nuovo in gruppo e potrebbe essere regolarmente convocato per il match.