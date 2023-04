Piccola disavventura prima di Empoli-Lecce: un principio d'incendio condiziona il calcio d'inizio. Come riferisce Sky Sport, a causa di un cortocircuito in uno spogliatoio, c'è stato un principio di incendio allo stadio Castellani, dove è in programma alle 18.30 la sfida tra i toscani e i salentini, posticipo della 28ª giornata di Serie A. L'orario d'inizio è da definire: Empoli-Lecce sarà posticipata in serata o a data da destinarsi.