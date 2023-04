A partire dalle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta si sfideranno nel big match della 28esima giornata di Serie A i padroni di casa del Napoli e il Milan nel primo dei tre confronti (gli altri due validi per i quarti di finale di Champions League) fra le due formazioni in questo mese di aprile. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Considerando le ultime nove giornate di campionato, solamente il Lecce (sei) ha collezionato più sconfitte del Milan (cinque) in Serie A e solo la Cremonese (17) ha incassato più reti dei rossoneri (16) nel massimo torneo.