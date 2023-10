L’Empoli, storicamente, ha sempre costruito la propria storia sulla valorizzazione dei giovani. Tra i prodotti di casa Baldanzi e Fazzini può dare un contributo importante anche Ranocchia: il centrocampista arrivato in prestito dalla Juve ha tutte le qualità e l’ambizione per fare la differenza. Dopo un avvio influenzato da un fastidioso infortunio, Filippo è descritto in ottime condizioni di forma, pronto a dire la sua. E Andreazzoli gli ha già ribadito la sua fiducia in partite difficili come quella che aspetta l’Empoli lunedì contro l’Atalanta.