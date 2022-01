L'aia ha reso noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno Empoli-Sassuolo gara valida per la 2ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2021/22 in programma domenica 9 gennaio.



Empoli – Sassuolo ore 12.30

Volpi

Lo Cicero – Gualtieri C.

Iv: Prontera

Var: Valeri

Avar: Mastrodonato