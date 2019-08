Aladin Ayoub è un nuovo giocatore dell'Etoille Sportive Sahel.



Il portiere italo-tunisino classe ‘96, assistito dell’agenzia Sport Man di Alessio Sundas, ha lasciato la Virtus Entella e nelle prossime quattro stagioni vestirà la maglia dei vicecampioni di Tunisia. La società di Susa, già vincitrice di 10 Campionati tunisini e 10 Coppe di Tunisia, nel 2019/20 sarà tra le protagoniste della CAF Champions League, importante vetrina in cui il giocatore nativo di Portoferraio potrà mettere in mostra tutte le proprie abilità tra i pali.



Alessio Sundas e l'agenzia SportMan, enormemente soddisfatti per il successo dell’operazione, salutano la partenza dall’Italia del giocatore augurandogli un grande futuro. "Attraverso una sempre più necessaria e fondamentale opera di valorizzazione, promozione e marketing - spiega Sundas - io e il mio staff abbiamo raggiunto un importante accordo per il trasferimento dell’estremo difensore tunisino in un club di rilievo nazionale come l’Étoile Sportive du Sahel nel quale siamo convinti che Aladin saprà raccogliere le soddisfazioni che merita".